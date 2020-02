esquadrilha da fumaça gov #

Gladson confirma apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Acre e é homenageado

O governador Gladson Cameli recebeu a confirmação na tarde desta terça-feira, 11, de que a Esquadrilha da Fumaça irá se apresentar em uma data festiva do Acre entre os meses de junho e setembro desse ano. A confirmação foi dada ao governador pelo brigadeiro do ar Flávio Luiz de Oliveira Pinto, chefe da Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais do Comandante da Aeronáutica.

(…)

