merenda escolar #

Nesta semana este blog disse que várias escolas reclamavam que não tinham comida nem pessoal suficiente para fornecer duas refeições (por turno) aos alunos das escolas da rede estadual

AnGA (gov do Acre)



Educação reafirma compromisso com a merenda escolar

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Divisão de Merenda Escolar, reafirma o compromisso do governo do Estado com o reforço da merenda escolar, compromisso assumido e que vem sendo cumprido pela gestão com o intuito de garantir aos alunos uma alimentação a mais no horário escolar.

O ano letivo teve início no último dia 10 (segunda-feira) e de lá para cá as escolas urbanas e as rurais de fácil acesso já recebem os mantimentos a fim de garantir a merenda dos estudantes. “Nossos esforços são para que não falte merenda em nenhuma escola”, afirma o chefe da Divisão, professor Mauro Sérgio.

(…)

Desde o ano passado, o governador Gladson Cameli assumiu o compromisso de, a partir do ano letivo de 2020, ofertar duas refeições para os estudantes, sendo um lanche e um almoço em cada turno.

(…)

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]