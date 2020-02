verme #

Assista a declaração hedionda do ministro-parasita Paulo Guedes sobre o Dólar supervalorizado em cima do Real e as empregadas domésticas:

Este verme moral (Paulo Guedes) devia ser posto a viver um Mês com o salário mínimo para ter ideia da monstruosidade do que pensa – Fernando Brito, do Tijolaço

Assista:

