Cristovam Buarque

Ao assumir sua integração política e gerencial com o governo, as FFAA está cimentando a imagem de partidarismo e de responsável por futuros desvios e fracassos que possam ocorrer. Isto não será bom para as FFAA nem para o Brasil.

— Cristovam Buarque (@Sen_Cristovam) February 14, 2020