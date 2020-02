soja gov #

AnGA (gov do Acre)

Governador e esposa (de boné) e empresários da soja

Gladson abre colheita da soja 2020 e afirma que agronegócio já é realidade no Acre

(…)

No local escolhido (para a festa da colheita), a fazenda Campo Esperança, foram plantados 2,1 mil hectares do grão. Somente nestes campos de soja às margens da BR 317, no município de Capixaba, a expectativa é alcançar 15 mil sacas do produto. Em todo o estado, a meta é chegar a 15 mil toneladas, um recorde para a produção local.

(…)

-É com muita alegria que participo deste momento tão importante para o Acre. Todos sabem que uma das principais bandeiras do nosso governo é o agronegócio e estar aqui dando início a colheita da soja em 2020 é uma grande conquista e prova que isso já uma realidade. Meus parabéns aos produtores que acreditaram e estão plantando não só a soja, mas o milho, o feijão e outras culturas. Esse é o Acre que sonhamos para a nossa gente. Saibam que vocês têm em mim um governador parceiro e que está ao lado de quem acredita nessa terra e quer trabalhar”, afirmou o governador.

(…)

Empresário Jorge Moura

-O Acre é o melhor lugar do Brasil para o agronegócio…(…)



Empresário Raiolando Costa (Acreplastic)

-O governo passado travava o investimento e não consigo entender porque eles nunca quiseram soja no Acre. Éramos perseguido e sofremos muito com isso até o fim de 2018 (…)

(…)



Em tempo: quantos empregos o agronegócio gera no Acre?

