Mais importante que constato na entrevista do ex-senador Jorge Viana ao ac, no ar neste domingo, não foi nenhuma das declarações…

Mas sim, que a maior liderança do campo progressista do Acre, desde o finalzinho do século passado – saiu do conforto a que tinha se presenteado desde sua derrota para o senado e a ascensão de GladsonC/Rocha.

Sim, porque o segmento social da população que não votou no governo do relho ficou órfão…sem referência…restrito a dois parlamentares atuantes na Assembleia Legislativa.

Que bom que JV reaparece e se expõe…

A consequência é que sua iniciativa política vai estimular outros da ex-Frente Popular ainda deitados em berço esplêndido a sair da cafua…

Pior para GladsonC e Rocha.

J R Braña B.

