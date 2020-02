istoé revista #

Em edição antecipada a revista IstoÉ pede o impedimento do presidente (sic) Jair Bolsonaro.

-De acordo com a Constituição, o chefe de Estado já deu caudalosas razões para a abertura de processo de impeachment. Cabe agora aos demais poderes o papel e o dever de investigar e julgar a conduta do inquilino do Planalto.

-Ao fazer menções abjetas de conotação sexual contra a jornalista Patrícia Campos Mello, Bolsonaro volta a dar demonstrações inequívocas de que fere o decoro e a liturgia do cargo que ocupa.

Bem, a IstoÉ já está pedindo o impeachment do Bolsonaro por quebra de decoro. pic.twitter.com/8stoutXLGq — William De Lucca (@delucca) February 20, 2020

