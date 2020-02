ciro gomes #

Ciro Gomes vai pra cima do clã Bolsonaro e de milicianos travestidos de policiais no Ceará.

-Não vão fazer no Ceará o que a família dele fez no Rio de Janeiro…

Assista Ciro Gomes

Destaque para a parte final da primeira entrevista que o @cirogomes deu hoje após o seu (dele) irmão @senadorcidgomes alvejado com dois tiros de munição .40 no já histórico episódio de ontem ocorrido aqui no Ceará, em em Sobral. pic.twitter.com/maZLt26Dpa

— Emerson Damasceno (@EmersonAnomia) February 20, 2020