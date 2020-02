pf perpétua #

GabParl

Deputada Perpétua e bancada acreana reúnem com diretor-geral da Polícia Federal em Brasília. “Não podemos aceitar a redução de nossa segurança”, disse Perpétua

Nesta quarta-feira (19), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e outros deputados da bancada acreana se reuniram com o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo, para tratar da Segurança Pública no estado. Em meio à grave crise e dificuldade para enfrentar a criminalidade no Acre, o Governo Federal reduziu a atuação da PF na região.

(…)

-Nossas cidades sofrem com a entrada de armas e drogas pelas fronteiras, as famílias estão intimidadas pelas facções, não podemos aceitar a redução da nossa segurança”, afirmou Perpétua.

(…)

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]