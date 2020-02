salário 21 #

O governo e a prefeitura da capital vão pagar os salários de fevereiro dos servidores antes do mês acabar…o QSJ (linguagem de quem tem empresas de avião e usa rádiofrequência, né Excelência?!) será creditado na sexta, 21…..o município de Rio Branco pegou carona na caridade estadual…

Portanto, fica provado – que os dois autarcas, GladsonC, governador, e Socorro Neri, a prefeita de Rio Branco, podem pagar o salário dos servidores sempre no dia 21..ou no dia 20 para ‘descer redondo’, como a cerveja.

Os dois não devem fazer isso apenas para faturar politicamente (tem eleição em outubro).

Em tempo: vou repetir o que já disse outras vezes: pagar os salários no dia 21 não é antecipação coisa nenhuma…porque salário, de modo geral, já é pago atrasado…o correto (desde o começo do Capitalismo) seria pagar salário no primeiro dia de trabalho de qualquer assalariado. Pode ter certeza….o assalariado trabalha sempre no fiado!

J R Braña B.

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]