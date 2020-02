dino intercept #

The Intercept fez uma longa matéria acusando o governador do Maranhão de ser conivente com chineses que investem no estado nordestino e desalojam pobres.

[The Intercept: Negócios da China – Como a grana da China desaloja pobre no Maranhão, com aval de Dino]

Flávio Dino responde The Intercept_:

Insistem em uma campanha difamatória contra mim por fictícia ligação com chineses. E dizem que sou responsável até por obras que aconteceram em décadas passadas. É realmente a “esquerda” que a direita gosta, financiada com “grana” oriunda dos Estados Unidos — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 21, 2020

Assista Flávio Dino em 1 minuto:

Foco no Maranhão. Eleição presidencial está muito longe. E nela posso apoiar o candidato progressista que tiver mais chance. E sempre faço campanha com entusiasmo, como fiz com Haddad em 2018. Explico no vídeo. pic.twitter.com/VvASR80oqt — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 21, 2020

Em tempo: estranho mesmo é o The Intercept_ ter parado com as revelações da Vaza Jato…isso é um negócio estranho… – J R Braña B.

oestadoacre..fulcral na mídia do Acre…ajude a manter…deseja ajudar? Pelo paypal, no e-mail: [email protected] – ou entre em contato pelo e-mail: [email protected]