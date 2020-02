Elefante de Olinda: A música mais emocionante do Carnaval (v)

elefante de olinda #

Essa é a música mais linda, mais emocionante…que espedaça qualquer um…

E pra mim, então…que descobri e passei a amar Olinda (PE)….por conta de meu filho que vive lá já há três anos…

Todo bloco sai pelas ruas, no final, essa música encerra o desfile popular no Largo do Amparo…sempre!

Se me perguntassem onde gostaria de estar agorinha…

Seria em Olinda/Recife!

Mas,…

Elefante de Olinda foi Composta por Claudio Nigro e Clóvis Pereira, em 1952….é o Hino de Olinda

Elefante de Olinda

//Olinda

//Quero cantar…

//A ti

//Esta canção

//Teus coqueirais

//O teu sol

//O teu mar

//Faz vibrar

//Meu coração

(…)

Emoção demais!!!!!

Alceu…demais!!…Elefante de Olinda…intimista…

Com o maestro Duda e Sua Orquestra…Frevo Puro!

Com Claudionor Germano, bem tradicional…

Aqui Elefante de Olinda, com Elba

E aqui o povo canta Elefante de Olinda com Ivete…maravilhoso!

E essa é pra acabar de dilacerar o coração…‘Voltei, Recife!’ – com Alceu, pra fechar esse post de Carnaval

Bom Carnaval a todos….

Agora, como em Olinda…somente em Olinda!

