Campeã deste ano com temática fortemente social, escola carioca disputa bi com grito de alerta diante da violência contra povo favelado no Rio de Janeiro

Samba da Mangueira 2020: ‘Não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão’

Samba que o samba é uma reza

Se alguém por acaso despreza

Teme a força que ele tem

Vão te inventar mil pecados

Mas eu estou do seu lado

E do lado do samba também

(…)

Favela, pega a visão

Não tem futuro sem partilha

Nem messias de arma na mão

(…)

