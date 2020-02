golpe #

Esse é o real motivo…:

A bolsa não despencou por causa do coronavírus. A bolsa despencou pq o presidente da república do Brasil foi pego distribuindo vídeo no zap convocando para uma manifestação que pede o fechamento do congresso e da suprema corte brasileira.

O presidente pediu apoio para um golpe

— Biazita gomes (@biazitagomes) February 26, 2020