brasil poderes democracia #

Só no Brasil….acredite!

Oglobo

Flávio Dino, governador do Maranhão

Extremamente grave que altas autoridades civis e militares estejam apoiando atos políticos contra os Poderes Legislativo e Judiciário. Os defeitos destes tem que ser enfrentados de acordo com as leis, não com coação. Lembrando que tal coação constitui crime de responsabilidade.

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 25, 2020