Relatório atesta qualidade da água distribuída no Acre

A água tratada e distribuída no estado está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. É o que atestam as análises realizadas pelo Governo do Estado, por meio dos laboratórios do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa). Conforme estabelecido pelo Decreto nº 5440 de 4 de maio de 2005, o relatório anual com o resultados das análises realizadas também é informado à população.

