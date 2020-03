psd petecão #

Em áudio enviado ao blog de dentro do estádio do Maracanã (jogo do FLU), o senador Sérgio Petecão disse que o seu partido, o PSD, ainda não tem posição fechada sobre candidatura própria ou aliança na eleição municipal de Rio Branco.

-Um grupo do PSD quer a neutralidade nas eleições da capital…Mas não tem nada decidido…vamos decidir com muita tranquilidade e maturidade – disse o senador Petecão.

Ouça: