Os supermercados do Acre estão tomando providências contra o coronavírus????

Coronavírus – Como se proteger nos supermercados

O Coronavírus (Covid 19) desembarcou no Brasil e vem assustando a população. Já são centenas de casos suspeitos e alguns comprovados. As autoridades, cientistas, médicos e a mídia têm divulgado práticas que devemos adotar para efetiva proteção contra o vírus.

Queremos aqui falar sobre uma situação específica e que atinge praticamente toda a população. Como se proteger durante as compras nos supermercados. Comprar em supermercados é uma atividade contato direto com produtos e equipamentos. Utilizamos as mãos fundamentalmente. Para pegar nos carrinhos de compra, nos produtos para verificar preços ou observar as embalagens além de colocá-las no carrinho e por fim passar no caixa onde temos contato com o guichê, esteira e com a máquina do cartão para pagamento.

Durante as compras fazemos um verdadeiro percurso entre as gôndolas, encontramos pessoas, às vezes conversamos com elas sobre preços, produtos e demoramos no supermercado por vários minutos e até horas. Nesse intervalo podemos passar a mão no rosto, cumprimentar pessoas, abraçar filhos, pegar em nossos familiares, por exemplo. Sem alarde e pânico, nessa hipótese, basta termos pegado num carrinho contaminado para contrairmos a possibilidade alta de adoecermos e transmitirmos para nossos familiares imediatamente. Ou o inverso. Sermos contaminados.

Por isso consideramos que os estabelecimentos, redes varejistas, hipermercados, supermercados e afins devem tomar providências imediatas para proteger seus clientes e consumidores. Sem essas ações as atitudes individuais das pessoas para evitar o contágio não serão eficazes. Eis abaixo nossas sugestões.

Limpeza permanente e periódica dos corrimões de escadas tradicionais e rolantes; Limpeza permanente dos pegadores de carrinhos de compras; Manter gôndolas de produtos e esteiras nos caixas limpas com frequência; Limpeza permanente das máquinas de cartão nos caixas a cada cliente (pode ser feita pelo próprio funcionário do caixa); Criar após os caixas área para limpeza das mãos dos consumidores com álcool gel ou mesmo instalar lavatórios de fácil acesso; Manter banheiros limpos e organizados e com indicação clara de suas localizações para uso dos clientes; Limpeza permanente dos botões de ticktes de estacionamento.

Por outro lado, nós consumidores, também devemos tomar medidas preventivas quando das compras nos supermercados.

A primeira, ao nosso ver, é não ir ao supermercado se estiver com sintomas de gripe forte. Peça a um parente que o faça por você se for imprescindível ir as compras. Com sintomas muito leves você poder usar máscara; Evite muito contato com partes físicas dos supermercados como corrimões e outras. Não cumprimente pessoas com apertos de mãos ou qualquer um de contato físico e evite passar as mãos no rosto no período em que estiver no supermercado; Após passar o caixa, dirija-se ao banheiro ou outro local onde for possível lavar ou higienizar as mãos. Mantenha em seu carro um recipiente com alcool gel e utilize se necessário

Por fim, é hora também de nos unirmos para solicitar aos supermercados que tomem as providências aqui citadas e outras que sejam orientadas por especialistas da área de saúde. Abrimos uma petição online para enviar para a ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados, APAS – Associação Paulista de Supermercados, ASSERJ – Associação de Supermercados do Rio de Janeiro e para as outras associações estaduais e as principais redes de atacadistas, supermercados e hipermercados de todo Brasil com esse objetivo.

Para assinar a petição clique aqui no link abaixo:

Em tempo: não somente os supermercados, mas locais públicos, como terminais de ônibus, os próprio ônibus, hospitais, bancos etc…precisam estar limpos e higienizados constantemente – J R Braña B.