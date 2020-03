oferta kennedy bolso #

Por Kennedy Alencar, Globo/CBN

– Eles são o pior governo da história

Bolsonaro, Moro, Guedes e cia. têm uma oferta aos brasileiros: a paz dos cemitérios. Eles são o pior governo da nossa história. Apoiados por generais que nunca admitiram os crimes de 64, mas adoraram as verbas que receberam nos governos de Lula e Dilma, destroem as instituições. — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) March 3, 2020

Em tempo: segundo uma matéria do ac nesta terça, que não está mais no ar – a mãe de um detento disse o mesmo com outras palavras…(‘ordem é matar’)

Em tempo 2: atenção, MP!

