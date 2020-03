hospital sena #

Conta o afoito repórter Leônidas Badaró (meu amigo), que o hospital de Sena Madureira não será reformado tão cedo…por quê? ‘Falha no projeto’.

Falha e incompetência…

Pela maquete, vê-se que vão pôr uma escada com trocentos degraus na entrada….deve ser para facilitar a entrada de pessoas idosas e outras com problemas para se locomover…uma escada com degraus na entrada de um hospital do interior…só pode ser brincadeira.

Dizem que vão investir 12 milhões (2,5 milhões de Dólares) nessa obra!

Não acredito que as coisas mudem para melhor no Acre tão cedo…

É triste, mas sou cético de verdade..

J R Braña B.