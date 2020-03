ministério público #

Em tempo: o MP poderia vir a público e se manifestar sobre essa intenção declarada (acima) do comando da PM (instituição de Estado que deve zelar pela vida humana, inclusive dos delinquentes que combate no dia a dia)….o MP e a sociedade esclarecida não podem achar normal esse desvairamento de quem deveria manter a serenidade à frente de um aparato repressivo pago com impostos dos cidadãos….a polícia (contraditoriamente) não foi criada para matar, mas para proteger a vida.

Em tempo 2: nem vou pedir aos políticos do Acre que se manifestem com sensatez sobre esse fato, porque estes vão ficar caladinhos (com cara de paisagem e muitos concordando)…porque só pensam em votos e na próxima eleição. Uma vergonha!

Em tempo 3: porém, como tenho dito, a prioridade é a defesa da propriedade…não é da vida humana! Somos uma sociedade doente!

J R Braña B.