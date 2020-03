Parceria: exame de vista grátis na escola Clícia Gadelha

parceria escola #

Escola Clícia Gadelha abriu suas portas neste sábado pela manhã para receber a comunidade para exames de vista grátis realizado pela equipe do Projeto Visão.

A atividade do Projeto Visão contou com o apoio da gestão da escola (diretora Mary e coordenação) e ofereceu gratuitamente a oportunidade do exame oftalmológico (com pessoas da comunidade agendadas antecipadamente).

Público alvo: famílias carentes da comunidade do Bairro Vitória/São Francisco.

(Divulgação: escola de Ensino Médio Clícia Gadelha)