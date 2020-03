universal teen #

A foto é de adolescentes (teen) da igreja Universal, a do bispo-empresário-bilionário Edir Macedo.

Sob a coordenação de um superior, esses jovens estavam no final da manhã deste sábado realizando uma atividade da igreja nas dependências do Mercado do Bosque…

O que faziam?

Munidos de um celular e um microfone eles entrevistavam as donas dos quiosques do sítio público…

Objetivo? Não sei…

Mas o que sei é que essa igreja inseriu-se na sociedade de uma forma profissional e competente…

É mais que um igreja…

É mais que um partido político…

É mais que um banco….

Acordem, igreja católica e católicos!?!?

Depois não reclamem…

J R Braña B.