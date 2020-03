bolsonaro tse #

Tentando mudar o foco do caos na vida brasileira – economia e reformas fracassadas, desemprego recorde, gasolina a R$ 5, fuga de bilhões em capitais e coronavírus – o presidente (sic) do Brasil agora inventa que ninguém confia na justiça eleitoral do país e insinua que houve fraude ao dizer que deveria ter sido eleito no primeiro turno.

Se houve fraude ela chama-se Bolsonaro….esta é a verdadeira fraude que enganou milhões de eleitores…o pior presidente da história do Brasil…o mais despreparado em tudo.

Bolsonaro volta a atacar o TSE: me mostre um brasileiro que confie no sistema eleitoral https://t.co/bW1SHgwK8Z — Brasil 247 (@brasil247) March 10, 2020

J R Braña B.