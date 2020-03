rescisões pag #

AnGA (Gov do Acre)

O governador Gladson Cameli autorizou nesta quinta-feira, 12, o pagamento de R$ 4 milhões em verbas rescisórias deixadas pela gestão passada. Ao todo, 870 pessoas que trabalharam no serviço público estadual entre os anos de 2016 a 2018 receberão os devidos valores em conta na próxima semana.

Com o objetivo de alcançar o maior número de ex-servidores comissionados, foram selecionados trabalhadores que recebiam salários entre R$ 1 mil a R$ 6,6 mil. Este é mais um compromisso da atual administração em reorganizar as finanças do estado e contribuir com a economia local.

….quero dizer que estamos fazendo todo o esforço para pagar todos aqueles que têm direito de receber as verbas rescisórias”, explicou o governador Gladson Cameli.