sena voltei #

Sena Madureira – vários amigos de lá – pediram para que o blog voltasse a dar cobertura para as coisas do principado….

Apelos carinhosos do tipo….?

–Ninguém sabe contar as coisas de Sena como o estadoacre…

–Todo mundo quer saber o que oestadoacre fala de Sena…

–Ninguém chama Sena de Principado…só oestadoacre…

–Nos acostumamos em ler os bastidores de Sena e de uma hora para outra parou…

-Volta de novo…

–oestadoacre tem que voltar a dar o tom na política de Sena…

–Sena perdeu divulgação e precisa recuperar….

E por aí vai….

Não preciso dizer mais nada…

Estou retornando com alegria para contar as coisas de Sena Madureira….meu celular em Sena todo mundo sabe o número…

A vida da gente toma rumos que muitas vezes você não controla…

Porém, esse é um apelo muito difícil – quase impossível – de recusar.

E, claro, com a ajuda do ressuscitado ZHO, o araponga da política mais amado/odiado do principado, que sabe tudo e mais um pouco.

Em tempo: mas sem abrir mão da linha libertária, independente, democrática, humorada, antifascista e em defesa dos direitos Humanos…que é o que me move.

J R Braña B.