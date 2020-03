gladson gov #

AnGA (Gov do Acre)

Gladson afirma não tolerar corrupção no governo e solicita apoio do MPAC

O governador Gladson Cameli reforçou o seu posicionamento de intolerância a quaisquer tipos de irregularidades em sua gestão ao receber nesta quinta-feira, 12, a promotora Myrna Mendoza, da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades e Interesse Social, e solicitar o apoio do Ministério Público do Acre (MPAC) na prevenção e combate à corrupção.

Cameli deixou claro que não abre mão da transparência e da correta aplicação dos recursos públicos. O governador lembrou ainda que estão previstos investimentos na ordem de R$ 2 bilhões em infraestrutura para este ano, e já pediu a ajuda dos órgãos de controle para que acompanhem e fiscalizem a execução das obras.

“Jamais aceitarei corrupção em meu governo e não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Quem se atrever a fazer isso vai sofrer as consequências e será punido com o rigor da lei. Por isso, estou solicitando o apoio do Ministério Público, uma instituição séria e implacável no combate à corrupção. Também vamos firmar parcerias com o Tribunal de Contas do Estado para capacitar e instruir nossos servidores”, destacou Gladson.

(…)

O chefe do Executivo já fez várias demonstrações públicas de que não aceita e combate implacavelmente a corrupção em seu seu governo. Uma delas diz respeito ao suposto cartel existente no setor da Saúde há vários anos.

(…)

“Tenho feito de tudo para evitar que casos de corrupção manchem o nosso governo. Infelizmente, existem pessoas que querem se aproveitar da situação, mas estamos atentos.

(…)