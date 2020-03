Alan Rick: ‘Vou ao DNiT atrás de recursos para a BR-364’

br 364 sena #

Repercussão após denúncia deste blog neste sábado sobre as péssimas condições da BR-364, trecho Sena-Capital.

Dep federal Alan a oestadoacre

Já venho tratando com o engenheiro Thiago Caetano, que será o responsável do DNIT pela recuperação do trecho Rio Branco até Feijó. Fiz recentemente duas viagens Rio Branco-Cruzeiro do Sul, parando em Sena Madureira, Manuel Urbano, Feijó e Tarauacá e constatei a péssima situação da estrada. Irei ao DNIT em Brasília em busca de recursos extras para a recuperação desse trecho.