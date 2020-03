comida/farda escolas #

No sábado, na sua conta no FB, o governador GladsonC escreveu:

Sua excelência tem boa intenção, acredito…

Porém, não sabe o que acontece nas escolas…

95% dos alunos da capital, por exemplo, ainda estão usando os modelos surrados e esgarçados do ano anterior…

Em sala de 40 alunos (40 alunos!!!!!), se vê, no máximo, 01 aluno com a nova farda….porque o pai/mãe resolveu comprar por aí, no paralelo.

Em relação à comida…o almoço – é pior, excelência!

As escolas não têm pessoal suficiente para atender a demanda e a qualidade segue muito ruim em que pese o esforço das pessoas responsáveis por esse trabalho…

Exemplo: nos dias de sexta não há almoço…por quê?

Muitos alunos vão à escola por conta da comida, pois este é o Acre que vivemos…

Um Acre de pobreza crescente da maioria da população.

Governador GladsonC, vá a uma escola sem avisar…e chegue na hora da refeição….

O senhor vai ver a qualidade do que é servido….e a forma ultrapassada também…(nestes tempos de coronavírus é preciso mudar até o jeito de servir as refeições aos alunos)

(Aliás, qual a orientação da SEE (Secretaria de Educação) para as escolas sobre o coronavírus?????)

Claro que há exceção…há escolas que contam com a ajuda dos país e estão conseguindo (não se sabe até quando, servir um almoço melhor…)

Governador, é preciso investir em pessoal…

Cadê os nutricionistas das escolas…?

Por que esses profissionais não dão expediente diário nos estabelecimentos?

Fica a dica…

Sei que a ideia do governo é servir uma boa refeição aos alunos…

Mas sugiro que sua excelência confira a ‘realidade real’ das escolas da periferia de Rio Branco…pra começar.

Bom domingo a todos!

J R Braña B.