coronavírus viagens #

Para quem não acredita em milagres, está aí: as viagens do governador e do vice, pelo menos nos próximos sete dias, não vão acontecer…

Será um sofrimento de ambos sem tamanho, podem ter certeza…

Porque suportar o Acre por eternos sete dias seguidos não é para qualquer um….

J R Braña B.