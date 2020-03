mazinho sena #

Para fechar a noite com política, porque o dia foi agitado com o coronavírus!

Em política tudo é possível.

Sena Madureira poderá ver na eleição municipal um cenário surpreendente: o prefeito Mazinho no palanque com o PT e o PCdoB….claro que haverá resistência de petistas locais, especialmente, mas…

Mazinho também terá o apoio já declarado do DEM, de Alan Rick, e do senador Petecão.

Então é mais ou menos assim: DEM/PT/PCdoB e mais Petecão pela reeleição de Mazinho.

Na outra ponta, o grupo do vice-governador Rocha: Toinha e Gehlen…(com GladsonC em cima do muro?)

Na outra extremidade, o nome do senador MBittar: Zenil Chaves e Charlene….

E fechando o PDT: com Jossandro Cavalcante.

É uma bela de uma salada russa.

J R Braña B. (com colaboração de ZHO, que anda preocupado, com razão, com o coronavírus)