sena eleições #

Lideranças do PP e do PSDB de Sena estiveram hoje em Rio Branco…participaram da reunião o deputado do PP Gehlen Diniz e o vice-governador Rocha.

Gehlen quer ser candidato a prefeito, mas os Vieira dizem que a vez é deles indicarem a cabeça de chapa com Toinha, na foto.

Até o final da tarde uma notícia que vai agitar o tabuleiro político de Sena envolvendo o …..

O navegante terá que aguardar….

ZHO está trabalhando…

Protegido de máscara e cinco frascos de álcool gel nos bolsos para as mãos.

Óbvio.

J R Braña B.