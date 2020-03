Indonésia, coronavírus: aprenda com ele (v)

indonésia #

Orangotango (pessoa da floresta) ensina sobre o coronavírus…na Indonésia

Como você lava suas mãos?

Assista:

🙌 How do you wash your hands?

Cinta from Indonesia’s Orangutan Jungle School in Borneo shows us how #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/nL0e0JZ1cy

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) March 19, 2020