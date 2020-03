Quando cuidamos da gente, cuidamos dos outros!

kairo coronavírus #

Nesta tarde – Governo do Acre decreta Estado de Calamidade pública – oestadoacre

Por Kairo Ferreira de Araújo – O mundo passa por uma pandemia mundial causada pelo Coronavírus, o pronunciamento da chanceler Alemã Angela Merkel, dizendo que essa é a pior crise passada no mundo desde a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), não é um mero alarmismo, a pandemia vai causar possivelmente uma recessão econômica global, milhares de mortes já ocorreram em varias partes do mundo, com a situação sendo mais crítica na China e Itália.

O pronunciamento do presidente dos Estados Unidos também é com a mesma tônica, órgãos como a Organização Mundial da Saúde, fazem as recomendações para que as pessoas evitem aglomerações e deslocamentos desnecessários, para evitar o contagio e a reprodução do vírus.

Apesar dessas autoridades e instituições de Saúde, recomendarem cautela, boa parte da sociedade não compreende a gravidade da situação, inclusive em seus argumentos há meias verdades, como a letalidade baixa da doença. A questão é que a letalidade é bem variável, dependendo da faixa etária, quadro de saúde geral e etc. Está sendo bastante divulgado na mídia em geral, que pessoas idosas, cardiopatas, transplantadas e com doenças imunodepressoras, tem muito mais probabilidade de ir a óbito.

Então a questão não é tanto o “eu”, mas sim o contato que eu possa ter com algumas pessoas nesse quadro de risco citado acima, quando cuidamos de nossa saúde e do nosso bem estar, acabamos diretamente contribuindo para saúde de toda a sociedade. Vale sempre relembrar dos cuidados, ficar atento com a limpeza corporal, principalmente das mãos, evitar leva-las aos olhos, nariz e boca. Além de aglomerações e contatos pessoais desnecessários no momento.

Infelizmente os efeitos na economia mundial e pessoal serão inevitáveis, mas o mundo já passou por outras crises econômicas antes. E o mais importante é o nosso bem estar e das pessoas queridas que tanto estimamos, os efeitos de um crescimento zero ou retrocesso econômico no país e no mundo, serão superados, perdas de vidas humanas não.

Vendo Chácara

Interessados entrar em contato com kairo, Whatsapp e celular, 992070087.

Preço de 160 mil, negociável. Em um lugar super tranquilo….fotos abaixo