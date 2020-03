let it be deixa estar

Paul McCartney conta ao amigo no carro a história da música ‘Let it be’ (deixar estar)…

É para amenizar esta sexta, que foi muito complicada em todo o Acre, em todo o Brasil e em diversas partes do mundo com o coronavírus…

Deixar estar…foi uma mensagem de serenidade…de paz..segundo Paul, dita por sua mãe falecida durante um sonho…assista:

Esse vídeo me salvou hoje. Vai salvar vc também pic.twitter.com/dXl1SqzcZg — Doctor Wood (@madeiradez) March 20, 2020

Em tempo: eu tinha esse disco quando cheguei em Rio Branco…há quatro décadas… – J R Braña B.