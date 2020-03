mito jovens #

Os dados mostram que os jovens são, sim, infectados pelo vírus…

Nos EUA, metade dos infectados tem menos de 50 anos. Mais uma certeza que vem caindo. https://t.co/C0WpLDDXrg — Palmério Dória (@palmeriodoria) March 20, 2020

;

Em tempo: fique em casa (quarentena)…única forma de coletivamente a sociedade ajudar quebrar a cadeia de transmissão do vírus…pico no Brasil será em duas semanas, diz Sidney Klajner, presidente do hospital Albert Einstein.