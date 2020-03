Gov GladsonC/Rocha será mais um ano perdido

ano perdido #

O pior a caminho…

As coisas no Acre no primeiro ano do atual governo não foram boas e todo mundo sentiu os efeitos…

Melhor: a maioria sentiu os efeitos, porque os privilegiados das castas, esses sempre navegam em águas calmas…

(a desculpa aceitável no primeiro ano para GladsonC é que as coisas também, antes, não vinham bem)

Conversei com algumas figuras políticas importantes do Acre neste domingo…o que ouvi:

-Governo GladsonC acabou também em 2020….

-Já era…

-Se prepare para o pior…

-Dificilmente não haverá atraso de pagamento de servidores..

-Municípios estão dependendo do ICMS, que hoje é maior que o FPM que estão recebendo…

-Vai haver atraso de pagamento nos municípios….

-Economia no Acre foi pro brejo agora com esse problema do coronavírus…

Acrescento eu

-O governo do Acre terá que ser ousado na gestão dos problemas sociais e econômicos…

-Apoio aos desempregados (pressionar o desgoverno Bolsonaro por salário social para os milhares sem emprego)

-Garantir o salário dos empregados das pequenas empresas (crédito facilitado…sem juros ou juros subsidiados!!!)

–Exigir dos bancos (os verdadeiros parasitas) para que ajudem a população…esse é o setor que mais ganha no Brasil e não está fazendo absolutamente nada para reduzir o dano causado.

-E ainda estamos na primeira semana do problema….não subestimem o momento!

Em tempo: Alemanha proíbe por 15 dias que mais de 02 pessoas fiquem juntas nas ruas –

J R Braña B.