A eleição pode até ser adiada (Aécio Neves, ele mesmo, entra com PL amanhã para adiar o pleito), como já disse este blog de fim de mundo aqui – mas vai acontecer em algum momento…mesmo que seja somente em 2021…

Bem…lembram desta foto abaixo…dos ex-prefeitos com o Zenil, que será candidato pelo PTB a prefeito de Sena?

A presença de dois deles no quadro (nessa reunião) deixou o prefeito Mazinho triste, preocupado, digamos…

Afinal de contas, Mazinho imaginava ou imagina contar com o apoio de pelo menos um ex-prefeito a sua reeleição…

Se não contar com o apoio, no mínimo, o prefeito precisa neutralizá-los na campanha….

Dor de cabeça…

Porém, nada que uma boa conversa, um copo de água e uma neosaldina não resolvam.

Em tempo: um outro da mesma foto garantiu ao pré-candidato Jossandro (PDT) que foi à reunião com Zenil (PTB) só por desencargo de consciência, mas prometeu de joelhos ao futuro candidato do PDT que ‘estou com você para prefeito.’

Em tempo 2: ka ka ka!!!

J R Braña B. (com ajuda de ZHO, que está em quarentena…para quem ressuscitou no 7º dia, quarentena não é nada)