gladsonc acre #

Covid-19-Coronavírus – Acre-Brasil

Médicos, cientistas e enfermeiros dizem que fala de Bolsonaro é “criminosa” https://t.co/EohQrHbdIP — UOL Notícias (@UOLNoticias) March 25, 2020

Cientistas, médicos e até enfermeiros de várias entidades classificaram a fala do presidente (sic) Jair Bolsonaro de ‘criminosa’ por relativizar a pandemia e pedir a suspensão da quarentena (fazendo coro com gente do tipo o Véio da Havan, dono do sanduba Madero e o playboy Roberto Justus, que só pensam em dinheiro).

No Acre, o governador GladsonC, aliado de Bolsonaro de primeira hora, mas não do ‘Napoleão de hospício’ – não entrou na canoa furada do presidente irresponsável e disse:

-Se você observar ontem foram 17 casos, hoje já confirmaram 21. E amanhã vão ser quantos? Eu não vou brincar com vidas. Eu vou proteger e salvar o maior número de vidas. Eu tô muito consciente e firme nas decisões que tenho tomado. Quem quiser achar ruim, que ache, mas eu vou pela maioria. Eu vou fazer o que tem que ser feito.

Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado (DEM) rompe com Bolsonaro e mantém isolamento social no seu estado.

Caiado chamou de irresponsável, o pronunciamento de Bolsonaro à tv, na noite passada.

Apenas 21 anos…

Britânica de 21 anos sem problemas de saúde morre devido ao coronavírus https://t.co/ifkTyYOc02 — UOL Notícias (@UOLNoticias) March 25, 2020

Globo…’Napoleão de hospício’

Analistas do grupo Globo detonam fala de Bolsonaro: ‘Napoleão de hospício’ https://t.co/UWjw6oJVWq — UOL Notícias (@UOLNoticias) March 25, 2020

‘Não consegue caminhar e mascar chiclete’