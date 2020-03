premier canadá #

François Legault, do Canadá, sobre a luta contra o Covid-19 (Coronavírus)

«Les Québécois forment une armée de 8 millions et demi pour combattre le virus. Nous sommes en train de livrer la plus grande bataille collective de notre vie. Dans 50 ans, nos enfants raconteront comment le peuple québécois était uni et comment, ensemble, on a gagné la bataille de notre vie!»

tradução livre

“Os Quebecers estão treinando um exército de 8 milhões e meio para combater o vírus. Estamos travando a maior batalha coletiva de nossas vidas. Em 50 anos, nossos filhos contarão como o povo de Quebec se uniu e como, juntos, vencemos a batalha de nossas vidas! ”

Em tempo: ABIN fala em 5,5 mil mortes em 15 dias.…relatório foi repassado aos agentes nos Estados