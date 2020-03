auxílio br #

Nos Estados Unidos cada família vai receber um cheque de US$ 1 mil (Dólares)..mais de R$ 5 mil…

agência câmara

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (26) o pagamento de um auxílio emergencial por três meses, no valor de R$ 600,00, a pessoas de baixa renda. (…)

O texto será analisado ainda pelo Senado.

(…)

Inicialmente, na primeira versão do relatório, o valor era de R$ 500,00 (contra os R$ 200,00 propostos pelo governo). Após negociações com o líder do governo, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), o Executivo aceitou aumentar para R$ 600,00.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o apoio do governo dá segurança de que a proposta será sancionada. “O governo sugeriu R$ 200 inicialmente, mas nós dissemos que menos de R$ 500 não aceitávamos”, destacou. “O importante neste momento é que o Congresso, junto com o governo, encontrou a solução. Isso nos dá certeza de que o projeto será sancionado após a aprovação do Senado, nos próximos dias”, completou.

(…)

Em tempo: parece uma grande coisa, mas não é…R$ 200 proposto por Bolsonaro e Paulo Guedes era uma esmola…agora R$ 600 (mais ou menos uns 100 Dólares) aprovado pelos deputados é uma migalha com mais farelos…Nos EUA, o governo enviou cheque de U$ 1 mil (mais de R$ 5 mil) para cada família….o Brasil não poderia fazer o mesmo? Claro que poderia….mas a elites é cínico e nojenta.

Em tempo: que a Carta de renúncia seja logo enviada ao Congresso

– J R Braña B.