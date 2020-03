petecão eleição 2022 #

Sugestão, entre outras, segundo o senador Petecão, ajuda no combate ao Covid-19 (coronavírus)

PROPOSTAS DO SENADOR PETECÃO-PSD, PARA ENFRENTAR O COVID-19 E MINIMIZAR OS IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS🔰

✅ 1) Que as autoridades municipais possam liberar as feiras para pequenos produtores.

Justificativa: os produtores da agricultura familiar precisam vender os produtos que plantaram e que tem o momento certo para serem colhidos e vendidos, caso contrário, vão ter prejuízos irreparáveis para a sua sobrevivência no processo produtivo, além de encarecer os produtos hortifrutigranjeiros aos consumidores, teremos a escassez dos produtos e sua venda através de atravessadores. As feiras, são em ambientes abertos, não teriam tanto impacto de transmissões de vírus, como nos ambientes fechados,

✅ 2) Abertura de restaurantes nas estradas.

Justificativa: não podemos parar o transporte de gêneros alimentícios, remedios, material hospitalar, combustível, e outros produtos de primeira necessidade. Os caminhoneiros estão se recusando a viajar por conta da falta de restaurantes abertos nas rodovias para se alimentarem, o que poderia causar um caos social;

✅ 3) Adiamentos das eleições Municipais para 2022.

Justificativa: A unificação das eleições, é uma proposta que já vem sendo discutida a muitos anos, por conta do alto custo financeiro num pleito eleitoral para a sociedade. Permitindo assim, direcionar os recursos do fundo eleitoral que seriam gastos nas eleições de 2020, para o combate ao covid-19.

Rio Branco, 26 de Março 2020

Sérgio Petecão

Senador da República