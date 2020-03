hora das pessoas #

A hora é de pensar em ajudar as família, as pessoas, as pequenas empresas a bancar os salários de seus empregados…proteger as pessoas e sua saúde para recuperar a economia depois…

Economia é recuperável….

Mortes de pessoas é irrecuperável…

Governo do Acre deve agir para ajudar as pessoas…não é hora de pensar economizar recursos do povo.

A hora é de agir em defesa da saúde das pessoas, dando condições para que fiquem em casa se protegendo…com dinheiro no bolso.

Simples assim.

J R Braña B.