lula brasil #

Por Sérgio Taboada

Lula enlouqueceu. Não respeita o povo. É frio, calculista e mentiroso. O Brasil vive uma epidemia que já está matando dezenas de pessoas diariamente e que deverá matar milhares em todo o país.

Lula desrespeita infectologistas, médicos e cientistas de todo o mundo. Lula ignora as ações de governos de todo o planeta. Lula, como um moleque grande, vai às ruas apertar as mãos de pessoas desautorizando as recomendações de seu Ministro da Saúde, que o avisou que milhares de brasileiros morrerão.

Lula ataca a imprensa, xinga mulheres, diz que a epidemia é uma fantasia da mídia e faz manifestações para fechar o Congresso e atacar a imprensa com seus apoiadores. Parte desses, agora decepcionados, batem panelas por doze dias seguidos gritando: “Lula eu me arrependi.” Mas Lula, com sua cara de psicopata, dá risadas e diz que é tudo mentira.

O Brasil e o mundo estão estarrecidos. O povo se sente vulnerável. Os mais velhos inseguros com as últimas declarações de Lula que a economia e a Bolsa de Valores são prioridade. “Velhos morrem mesmo.” Os mais jovens estão com medo. Muitos deles também morreram com a Covid-19.

Nos quartéis generais e oficiais de alta patente se reúnem e um deles publica no Twitter que o exército está pronto para cumprir sua missão institucional. Empresários e banqueiros dizem que o país não pode continuar governado por um comunista insano. Pastores declaram: “eis o anticristo. O anjo da morte.” Outros proclamam: “É a peste. A bestafera do ódio.” Tudo tão claro.

No Congresso um deputado do baixo clero, defensor de tortura e torturadores prega o golpe militar e que pelo 30 mil pessoas sejam assassinadas por serem da esquerda. Outros pedem renúncia imediata. No Supremo Tribunal Federal há consenso que o presidente não pode continuar e no Congresso a grande maioria já pede o impeachment do louco esquerdista.

E antes que o país entre em convulsão social e que o exército brasileiro faça o papel de coveiro do seu povo, com seus caminhões verdes próprios para transporte de tropas carreguando milhares de corpos das vítimas da negligência e da loucura de um presidente, o Congresso Nacional se reúne extraordinariamente com apoio do STF, dos militares, da mídia e do povo. Lula é deposto sumariamente. Logo depois psiquiatras adentram ao palácio com camisa de força e levam o agora ex-presidente para um manicômio judiciário.

O povo respira aliviado. Os militares comemoram. Os grandes capitalistas contam mais calmos seu bilhões e os pastores dão glória a Deus agradecendo o fim do mandato do anticristo.

Mas José “Bolsonarista” Ferreira acorda. Era um sonho. Lula não é mais presidente faz anos. O seu candidato e ídolo é quem governa o país é está fazendo todas essas barbaridades. Pensa, pensa e decide. Melhor não contar o sonho pra ninguém. Mito, Mito, Mito….

Sérgio Taboada – Compositor

Em tempo: Bolsonaro é um lunático genocida…tem de ser interdidato, impichado, processo e julgado….se não for no Brasil será pelos tribunais internacionais em algum momento… – J R Braña B.