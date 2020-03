alerta #

A notícia é do ac e não mereceu grande destaque….

Mas é a mais importante do dia no Acre, que ‘recebeu alerta do Ministério da Saúde para que entre em contato com funerárias…’

Bem…(o Acre bárbaro continua brincando)

–Não sabemos nem se haverá eleição este ano e estou vendo muita correria política. O ministro de Saúde Mandetta me aconselhou a reunir os donos de funerárias porque o negócio é sério e ainda vai piorar – Gov GladsonC em Cruzeiro do Sul

Antes publicamos:

