dna bolsonaro #

Esse é, sim, um governo desprezível….

Que não tem a menor afinidade com a solidariedade humana…

Veja o que ele faz: edita uma Medida Provisória que permite aos empresários cortar salários em 70% para ‘manter os empregos’.

Fosse um governo decente ajudaria com recursos as empresas brasileiras a pagar os salários durante a pandemia do coronavírus…

Dinheiro aos bancos esse governo não cansa de conceder…

Governo de DNA perverso com os que precisam…

J R Braña B.