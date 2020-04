presidente bb #

247 – O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, voltou a se manifestar na direção do fim da quarentena – ou seja, numa linha condenada pela Organização Mundial de Saúde e que pode expor milhões de brasileiros à morte. Nesta quinta-feira ele encaminhou via WhatsApp a mensagem: “Caiam na real” acompanhada do vídeo postado pelo presidente Jair Bolsonaro com o apelo de uma apoiadora pela reabertura do comércio no País.

“Pode ter certeza que a senhora fala por milhões de pessoas”, disse ele. Novaes disse ainda que “governadores e prefeitos impedem a atividade econômica e oferecem esmolas, com o dinheiro alheio, em troca”. Antes desta fala, Novaes já havia defendido que a população brasileira fosse contaminada para que, assim se imunizasse – proposta que não tem respaldo científico e mataria milhões de pessoas.