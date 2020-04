servidores aut peq #

Pelos discursos das vozes do dono na Assembleia Legislativa, os servidores públicos (autônomos e pequenas empresas) ficarão a ver navios neste momento de crise sanitária no Acre e no Brasil.

Com elóquios de Rolando Lero (sem talento) os argumentos mais pífios foram ditos hoje na sessão pela base do oficialismo tentando sustentar o insustentável…

Até agora o governo do Acre não tomou uma medida efetiva para garantir a sobrevivência econômica das pessoas.

Exemplos de rolandolerice…

-Vivemos sob o império da Lei…(a lei agora é a Lei da necessidade)

-Temos que respeitar nossa Carta Magna…(temos que respeitar é o direito à sobrevivência)

–Vícios de inconstitucionalidade.. (não…são vícios de falta de iniciativa)…

-Não contem comigo...(disso todos já sabem…)…

-Quem rege o sistema financeiro é o Banco Central...(Eureca…)

-Votando coisa errada estamos fazendo errado e não podemos fazer isso...(classifique uma oração dessas…)

-Não podemos passar por cima da Constituição...(já estão passando…a Constituição existe para garantir o bem-estar social de todos, especialmente em tempos como este)

E por aí vai a inépcia parlamentar oficialista a serviço não se sabe de quem…

Se sabe, sim…

J R Braña B.