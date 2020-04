petecão gov #

Até esta manhã de sexta o governador GladsonC ainda estava ‘envenenado‘ e não queria sancionar o PL que suspende o desconto por três meses dos empréstimos consignados.

Petecão entrou para ajudar:

-GladsonC, você não pode entrar em conflito com os servidores num momento desses…você tem é que pôr dinheiro na praça para reduzir o impacto do problema com esse vírus.

O governador concordou e enviou mensagem em áudio cedo para o deputado Edvaldo o convidando para ir até o seu escritório particular…

No escritório: o governador, senador Petecão, procurador João Paulo e o deputado Edvaldo…e foi batido o martelo pela sanção do Projeto de Lei que suspende o desconto dos consignados por 90 dias.

Governador à deputa Perpétua

-Perpétua, acabei de falar aqui com o Edvaldo e queria te avisar que vou sancionar a Lei dos Consignados…

Dep Perpétua ao governador

-Que notícia boa, governador…o senhor vai ganhar muito ao ficar ao lado do servidor.

Em tempo: a política em defesa das causas justas….

J R Braña B.