Reação: Financeiras suspendem empréstimos no Acre

financeiras #

Resultado imediato da decisão do governo em sancionar PL aprovado na Assembleia Legislativa que suspende por três meses o desconto dos empréstimos consignados:

(…)

Boa tarde,

Comunicamos a todos que, em vista das recentes notícias sobre a adoção de medidas pelo Governo do Estado para suspender os descontos consignados estamos suspendendo por tempo indeterminado as vendas no estado do ACRE.

Estaremos acompanhando as decisões do Governo Estadual e qualquer alteração comunicaremos via WhatsApp.

Atenciosamente,

(omissão do nome do banco/financeira remetente)

(….)

Em tempo: a medida não se justifica: o período de moratória é de apenas 90 dias…as financeiras e os próprios bancos nada perderão…porque as mensalidades suspensas serão pagas no mesmo contrato, só que estendida para a frente.

Em tempo 2: em contrapartida, o governo poderia rever critérios e reavaliar autorização (juros, inclusive) para financeiras/bancos atuarem junto ao servidor público…na hora do ganho fácil, constante e seguro, eles ficam…na hora de uma mínima colaboração, pulam fora…

Em tempo 3: mas quem enfrenta os donos de tudo, né?

J R Braña B.